Approvate le linee per garantire il principio di non discriminazione nei servizi e nelle attività del Comune

La Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per assicurare il rispetto del principio di non discriminazione in relazione all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Queste direttive si applicano sia alle attività interne all’Amministrazione sia ai servizi offerti all’esterno. La decisione riguarda tutte le aree di intervento del Comune, senza distinzione o esclusione, e mira a garantire un trattamento equo per tutte le persone.

La Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per garantire il rispetto del principio di non discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere in ogni ambito di attività e intervento, sia interno sia esterno all’Amministrazione.Il provvedimento definisce un quadro organico di.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Comune, approvate le linee guida contro riciclaggio e finanziamento del terrorismo«Tenere alta la guardia su questi temi è un dovere delle istituzioni – sottolinea il sindaco Katia Tarasconi –. Martina Franca, riqualificazione del foro boario, approvate le linee di indirizzoTarantini Time QuotidianoImportante passo avanti nell’iter del progetto di riqualificazione e ampliamento del foro boario e dell’area attigua al... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Approvate le nuove linee guida per la gestione e la riqualificazione degli impianti sportivi; Provincia di Grosseto: approvate le linee programmatiche; Quartu, approvate le linea guida per il riordino di piani di risanamento nel litorale; Giunta regionale: approvato il bilancio gestionale per gli esercizi 2026, 2027 e 2028. (MI) POLITICHE DEL LAVORO. DA GIUNTA NUOVE LINEE GUIDA PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI IN COMUNELa delibera aggiorna, con azioni mirate, l’attuazione dello strumento e ne definisce gli ambiti di applicazione e le indennità di partecipazione. welfarenetwork.it Nuove linee guida sulla caccia: tolte le limitazioni sui cervi per contrastarne i danniLa giunta provinciale di Trento, su proposta dell'assessore competente Roberto Failoni, ha approvato il nuovo calendario venatorio e le linee guida con la caccia. Un piano redatto previo parere dell'o ... rainews.it Alcamo, il Comune apre all’intelligenza artificiale: approvate le linee guida #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Approvate le Linee guida contributi ordinari Servizi Sociali per l'anno 2026. L'istanza di contributo e i relativi allegati dovranno pervenire entro il 29 maggio 2026. Info: comune.torino.it/servizi/richie… x.com