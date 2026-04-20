Attualmente su Amazon è possibile acquistare l’Apple Watch Series 11 a un prezzo inferiore di 100 dollari rispetto a quello di listino. La promozione riguarda il modello top di gamma, disponibile in saldo per un periodo limitato. L’offerta interessa gli acquirenti interessati a un dispositivo di alta qualità, con le funzionalità più recenti, riducendo così il costo rispetto al prezzo di lancio.

L’Apple Watch Series 11 è attualmente disponibile su Amazon con un ribasso di 100 dollari rispetto al prezzo di listino. L’offerta, attiva in questa lunedì 20 aprile 2026, vede il dispositivo scendere a 329 dollari, segnando una riduzione del 23% rispetto ai 429 dollari originari. Tecnologia avanzata per la gestione della salute e del fitness. Il dispositivo si posiziona come uno strumento sofisticato cerca un monitoraggio costante del proprio benessere fisico. Tra le funzionalità principali spiccano gli strumenti dedicati all’analisi dei parametri vitali, capaci di rilevare anomalie nel battito cardiaco, sia verso l’alto che verso il basso, oltre a identificare eventuali ritmi irregolari o potenziali criticità legate alla pressione sanguigna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Apple Watch Series 11: affare su Amazon, risparmi 100$ sul top di gamma

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