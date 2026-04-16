L'Apple Watch Series 11 viene spesso considerato un fitness tracker sottovalutato. Nonostante ciò, il dispositivo offre funzionalità avanzate per il monitoraggio dell’attività fisica e la salute. I prodotti presentati su GQ Italia sono scelti in modo indipendente dagli editor, ma acquistandoli tramite i link affiliati, Condé Nast può ricevere una commissione.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. L' Apple Watch ha sempre avuto un problema di reputazione negli ambienti del fitness (e in particolare negli sport di resistenza) a causa della durata della batteria inferiore alla media, e delle funzionalità troppo semplici. Per questo si è posizionato più come un orologio lifestyle che come uno strumento di allenamento. Potrà anche congratularsi con te per aver portato a termine i tuoi obiettivi ma non è stato progettato per le prestazioni effettive: almeno così dicevano i corridori esperti.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - L'Apple Watch Series 11 è un fitness tracker molto sottovalutato

Apple Watch Series 11 Review: Two runners give their verdict on the sporty smartwatch

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Temi più discussi: L'Apple Watch Series 11 è un fitness tracker molto sottovalutato; Molti Apple Watch hanno smesso di funzionare correttamente dopo l’ultimo aggiornamento; Come caricare correttamente il Watch e salvaguardarne la batteria; Apple Watch, ad aprile arrivano due nuove sfide.

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