Un autotrasportatore si è tolto la vita dopo aver subito per mesi vessazioni sul lavoro, tra turni di 15 ore, insulti, minacce e schiaffi. La vicenda ha portato all’iscrizione nel registro degli imputati di due persone coinvolte nelle presunte angherie. La denuncia di maltrattamenti sul posto di lavoro ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario e all’avvio di indagini per chiarire quanto accaduto.

Turni che arrivavano fino a 15 ore al giorno, insulti, minacce e persino schiaffi. È dentro questa quotidianità, fatta di pressioni e mortificazioni, che la procura colloca la vicenda di Renato Fesce, l’autotrasportatore di 59 anni che il 13 marzo 2023 si tolse la vita lanciandosi dal balcone della sua abitazione. Oggi, a distanza di oltre tre anni, il caso approda all’udienza preliminare con due imputati e un impianto accusatorio che prova a collegare quelle condizioni di lavoro al gesto estremo. Il primo è il presidente della Af Logistic, chiamato a rispondere di omicidio colposo per omesso controllo. Il secondo è il preposto di un magazzino di Rivalta Torinese, accusato di atti persecutori e morte come conseguenza di altro reato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Angherie, mortificazioni e turni di 15 ore”, autotrasportatore si suicida dopo mesi di vessazioni: due imputati

Notizie correlate

Dal 4 maggio ponte di Brivio chiuso per 15 mesi, sindaci preoccupati per l’impatto sulla viabilità: “Anas pronta a turni di 24 ore”L’intervento manutentivo, dal quale dipende la sicurezza stessa dell’intera infrastruttura, non è più rinviabile ma la chiusura per 15 mesi del ponte...

Sos medici di base, fuga dalla professione. Il dottor Pagelli, 65 anni, si è dimesso venerdì: «Turni da 15 ore, neanche le bestie»ANCONA Ad avere bisogno di cure, perché non pare proprio in salute, è il sistema sanitario nazionale.