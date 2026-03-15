Un medico di base di 65 anni si è dimesso venerdì, lamentando turni di 15 ore e descrivendo la situazione come insostenibile. La sua scelta si aggiunge a un quadro di professionisti che abbandonano la professione. Nel frattempo, sono evidenti le difficoltà del sistema sanitario nazionale, che si trova a gestire un numero crescente di persone bisognose di assistenza.

ANCONA Ad avere bisogno di cure, perché non pare proprio in salute, è il sistema sanitario nazionale. Un paradosso, eppure sta prendendo forma sempre di più. La ferita è nel segmento dei medici di base: sono sempre di più i dottori che scappano dalla professione. Il professionista Ancona ha perso un altro valido e stimato professionista, con decenni di lavoro alle spalle. «Del sistema sanitario nazionale non voglio saperne più nulla» ha sbottato il dottore Paolo Pagelli, anconetano, 65 anni. Uno studio all’Aspio, uno in corso Stamira e un altro in corso Amendola. Una lunga carriera alle spalle, ha curato migliaia di pazienti con la capacità del medico esperto e l’umanità che ha sempre oltrepassato la freddezza del camice. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Sos medici di base, fuga dalla professione. Il dottor Pagelli, 65 anni, si è dimesso venerdì: «Turni da 15 ore, neanche le bestie»

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