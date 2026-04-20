Ángel Ortiz rientra in gruppo dopo l’infortunio rimediato nell’ultimo allenamento prima della trasferta a Montilivi

Ángel Ortiz è tornato a disposizione della squadra dopo aver subito un infortunio durante l’ultimo allenamento prima della partita in trasferta a Montilivi. Il calciatore ha svolto regolarmente le sessioni di allenamento e si è allenato con il gruppo, risultando disponibile per la convocazione. La sua presenza potrebbe influire sulla formazione per la prossima sfida di campionato.

2026-04-20 11:45:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: Il giocatore delle giovanili Angelo Ortiz È stata la grande novità della sessione di allenamento del Betis questo lunedì, tenutosi a porte chiuse presso il Città dello Sport Luis del Sol. Il giovane terzino destro ha riportato un infortunio alla spalla qualche settimana fa, durante la partita Lega di fronte a Atletico In San Mamés ma ora è tornato con il gruppo quindi l’unico giocatore della squadra che è ancora in infermeria lo è Junior Firpo. L’ispano-dominicano si è infortunato durante l’allenamento durante l’appuntamento FIFA tra fine marzo e inizio aprile, ma il club non ha rilasciato alcun referto medico, quindi non si sa quale sia la sua malattia.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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