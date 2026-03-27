Palestra per Azpilicueta Agoumé Peque e Kike Salas nell’ultimo allenamento della settimana

Nell'ultimo allenamento della settimana, la squadra ha svolto sessioni di lavoro con alcuni giocatori che si sono allenati separatamente dal resto del gruppo. La sessione si è svolta nel centro sportivo della società, con una giornata caratterizzata da temperature elevate. Tra i presenti, alcuni calciatori sono stati impegnati in esercizi individuali, mentre altri hanno partecipato all'intera seduta.

2026-03-27 12:21:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! Lui Siviglia chiude la settimana di pausa con il formazione Di questo venerdì nel città sportiva. La squadra, senza Nazionali, Si riposeranno questo fine settimana prima di fissare nuovamente la mente sul visita a Carlos Tartiere domenica prossima 5 aprile. Sarà il d ebut di Luis García Plaza sulla panchina del Nervion dopo l’esonero di Matías Almeyda. Azpilicueta, Kike Salas, Peque E Agoume ognuno in una situazione diversa, hanno funzionato in palestra anche se, nel caso del francese, l’allenatore non potrà schierarlo contro l’Oviedo a causa di questo sanzione dopo aver visto un cartellino giallo nell’ultima sconfitta contro il Valencia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Articoli correlati Mercato Lazio: si riapre il caso Romagnoli, cos’è successo nell’ultimo allenamento! E un altro biancoceleste è pronto a dire addioMercato Lazio: si riapre il caso Romagnoli, cos’è successo nell’ultimo allenamento! E un altro biancoceleste è pronto a dire addio Calciomercato... Lotto, più di 60mila euro vinti nell'ultimo fine settimana in AbruzzoPiù di 60mila euro sono stati vinti nell'ultimo fine settimana in Abruzzo al Lotto: e al 10 e Lotto.