Google ha annunciato con l’ultima versione beta di Android 17 l’introduzione di restrizioni precise sul consumo di memoria RAM delle applicazioni. La novità comporta limiti stabiliti in modo definitivo, che impediscono alle app di superare determinate soglie di utilizzo. Questa modifica mira a migliorare la stabilità del sistema e a ottimizzare le risorse hardware disponibili sui dispositivi. La nuova versione beta è attualmente in fase di testing.

Google introduce un controllo rigoroso sulle risorse hardware con l’ultima versione beta di Android 17, stabilendo limiti invalicabili per il consumo di memoria RAM. La nuova versione Beta 4, arrivata a destinazione in questo lunedì 20 aprile 2026, segna una svolta decisiva nel rapporto tra sistema operativo e applicazioni, introducendo meccanismi di monitoraggio capaci di interrompere i processi che eccedono le soglie prestabilite. Il passaggio alla versione Beta 4 rappresenta l’ultimo tassello tecnico prima del rilascio ufficiale previsto per il mese di giugno. La strategia adottata mira a rendere l’esperienza d’uso più deterministica: non saranno più gli sviluppatori a decidere quanta memoria allocare, ma sarà il sistema operativo stesso a imporre i confini operativi su ogni singolo dispositivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Android 17: addio alle app pesanti, Google impone limiti alla RAM

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