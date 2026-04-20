Un uomo di 52 anni ha confessato di aver ucciso il proprio figlio di 20 anni con un’ascia durante una lite in casa. L’episodio è avvenuto a Vasto, e la confession è arrivata dopo che l’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine. La vicenda si è consumata all’interno dell’abitazione, dove si sono svolti i fatti che hanno portato alla tragedia. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Antonio Sciorilli, 52 anni, ha confessato di avere ucciso il figlio Andrea, 20 anni, al culmine di una violenta lite scoppiata tra le mura domestiche. L’uomo ha tolto la vita al giovane utilizzando un’ascia. Il 52enne si trova attualmente in carcere in stato di fermo. La tragedia si è consumata ieri a Vasto, in provincia di Chieti: il corpo di Andrea Sciorilli era stato ritrovato in un garage condominiale. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Il procuratore capo di Vasto Domenico Angelo Raffaele Seccia poco fa ha fatto il punto della situazione sulle indagini, parlando di “ un delitto nato, purtroppo, in un ambiente di contrasti familiari che si sono acuiti in maniera esponenziale negli ultimi tempi “.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Andrea Sciorilli ucciso con un’ascia dal padre per un corso di formazione: la confessione del genitore dopo la tragedia di Vasto

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