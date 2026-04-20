L’attore, noto per il suo ruolo in una fiction di successo, ha spiegato come il personaggio che interpreta sia un ragazzo fragile e neurodivergente. Ha raccontato che, nella vita reale, durante gli anni scolastici, veniva preso di mira dai compagni e reagiva con la violenza. Attualmente, ha ancora timore dei gruppi e sogna di ricevere un premio cinematografico importante. La sua interpretazione si collega alla tematica del bullismo affrontata nel suo ruolo televisivo.

In che fase della vita è Andrea Arru? «Mi sono trasferito a Roma da un anno e mezzo e ormai sul set sono considerato un adulto, visto che prima ero sempre scontato da un accompagnatore e ora non più». Chi la accompagnava sul set? «In genere mio nonno, anche se qualche anno fa ero insofferente: volevo i miei spazi, essere finalmente da solo. Oggi, invece, ne sento la mancanza e sono io a chiedergli di accompagnarmi. Sono, purtroppo, una persona nostalgica». Perché dice purtroppo? «Perché i nostalgici sono anche malinconici, e io lo sono molto. Sono al quinto anno delle superiori e, per dire, ho saltato i cento giorni prima della maturità: il mio lavoro comporta un prezzo da pagare».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Andrea Arru: «Nei Cesaroni interpreto un ragazzo fragile, ma nella vita a scuola mi prendevano in giro e reagivo con le botte. Oggi ho ancora ansia dei gruppi e sogno di vincere un David»

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