L’attore, noto per la sua partecipazione alla serie televisiva, ha recentemente rilasciato un’intervista su Canale 5, parlando delle sue esperienze sul set. Tra i nuovi protagonisti, ha condiviso alcuni aspetti della sua vita, come il rapporto con il successo, le paure personali, il senso di solitudine e il legame con la famiglia. Lo spettacolo, intitolato “Guardo all'infinito e oltre”, rappresenta un momento importante per la sua carriera.

Andrea Arru ha diciannove anni, ma parla come chi ha già attraversato molte più stagioni. Non per costruzione, non per posa, non per quella forma di maturità precoce che spesso si attribuisce ai ragazzi che lavorano presto. Nel suo caso c’è qualcosa di diverso: la sensazione costante di essere arrivato prima degli altri in luoghi in cui, forse, nessuno dovrebbe arrivare troppo presto. La responsabilità. La solitudine. La paura di deludere. La necessità di dimostrare di meritarsi tutto. È cresciuto in Sardegna, in campagna, a qualche chilometro dal paese, in una dimensione fatta di silenzi, spazi larghi e giornate trascorse a immaginare mondi. Poi, quasi all’improvviso, sono arrivati i set, i viaggi, i provini, Roma, i primi ruoli, il pubblico, i fan, le aspettative.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Andrea Arru, intervista all’attore su Canale 5 con la serie I Cesaroni: “Guardo all'infinito e oltre”

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