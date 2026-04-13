Tra i nuovi personaggi della prossima stagione di “I Cesaroni – Il ritorno” figura Andrea Arru, che interpreterà il ruolo di Olmo, un ragazzo con neurodivergenza. La serie, in programma su Canale 5, si prepara a riprendere le riprese con questa novità nel cast. Andrea Arru è un attore che si sta affermando nel panorama televisivo e il suo personaggio sarà introdotto come parte della trama futura.

I Cesaroni stanno per tornare e, tra i nuovi personaggi che troveremo sul piccolo schermo di Canale 5, c’è Andrea Arru nel ruolo di Olmo, un ragazzo neurodivergente. Olmo: raccontare le neurodivergenze attraverso un personaggio. Dopo oltre 12 anni dall’ultima puntata, la fiction I Cesaroni torna finalmente sul piccolo schermo di Canale 5. Più che parlare di una settima stagione, sarebbe più corretto definirla I Cesaroni – Il Ritorno. Ritroveremo Claudio Amendola ( Giulio ) nei panni del capofamiglia, padre di tre figli maschi: Marco ( Matteo Branciamore ), Rudi ( Niccolò Centioni ) e Mimmo ( Federico Russo ). Tuttavia, questa volta dovremo fare a meno dei volti femminili che hanno fatto parte della famiglia: Lucia ( Elena Sofia Ricci ), Eva ( Alessandra Mastronardi ) e Alice ( Micol Olivieri ).🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Andrea Arru, la new entry de “I Cesaroni – Il ritorno”?

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