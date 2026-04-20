Ancora il gioco delle tre campanelle sul lungolago di Como | quattro rumeni denunciati

Nel pomeriggio del 19 aprile, sulla passeggiata lungo il lungolago Mafalda di Savoia a Como, la polizia locale ha sequestrato quattro persone di nazionalità romena. Le persone coinvolte sono state denunciate all’autorità giudiziaria per aver praticato il gioco delle tre campanelle, considerato illegale in quella zona. La stessa operazione ha portato al sequestro del materiale utilizzato durante il gioco.

Intervento della polizia locale nel pomeriggio del 19 aprile sul lungolago Mafalda di Savoia, a Como, dove quattro persone sono state deferite all’autorità giudiziaria per gioco d’azzardo.Il gioco tra i passantiGli agenti hanno individuato un gruppo di soggetti, tutti di nazionalità rumena.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Como, gioco delle tre carte sul lungolago: due denunciatiComo, 30 marzo 2026 – Grazie alle notevoli abilità manuali, simulavano facili vincite al gioco delle tre carte sul lungolago di Como. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Ancora il gioco delle tre campanelle sul lungolago di Como: quattro rumeni denunciati; Stasera Como-Inter: Fabregas sfida la più forte; Altra serata complicata per Bastoni: ancora fischi a Como e viene sostituito all'intervallo; Fabregas non vuole rispondere alla domanda sullo schema di gioco del Como: No, non te lo racconto. Como, gioco delle tre carte sul lungolago: due denunciatiComo, 30 marzo 2026 – Grazie alle notevoli abilità manuali, simulavano facili vincite al gioco delle tre carte sul lungolago di Como. I due uomini, entrambi di origine romena, sono stati notati ieri ... ilgiorno.it Riaperto il teatro di Rebbio (Como), don Giusto: "Una mobilitazione popolare sorprendente". Dopo 462 giorni di chiusura - per l'improvvisa richiesta di messa a norma della sala - il quartiere ha di nuovo il suo spazio culturale. Che è anche spazio di accoglienz - facebook.com facebook Chivu contro Fabregas: l’Inter vuole due titoli, il Como per l’Europa x.com