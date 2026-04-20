Ancora il gioco delle tre campanelle sul lungolago di Como | quattro rumeni denunciati

Da quicomo.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio del 19 aprile, sulla passeggiata lungo il lungolago Mafalda di Savoia a Como, la polizia locale ha sequestrato quattro persone di nazionalità romena. Le persone coinvolte sono state denunciate all’autorità giudiziaria per aver praticato il gioco delle tre campanelle, considerato illegale in quella zona. La stessa operazione ha portato al sequestro del materiale utilizzato durante il gioco.

Intervento della polizia locale nel pomeriggio del 19 aprile sul lungolago Mafalda di Savoia, a Como, dove quattro persone sono state deferite all’autorità giudiziaria per gioco d’azzardo.Il gioco tra i passantiGli agenti hanno individuato un gruppo di soggetti, tutti di nazionalità rumena.🔗 Leggi su Quicomo.it

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