Durante l’allenamento a Madrid, il campione italiano ha iniziato a mostrare segni di disagio. Dopo un’intensa sessione di esercizi e scambi prolungati, ha deciso di interrompere l’attività. Le sue espressioni sul volto hanno indicato un possibile problema fisico, portando a un sospetto di infortunio. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli addetti ai lavori e i tifosi presenti.

Il ritmo dell’allenamento è alto, gli scambi si allungano, la preparazione entra nel vivo. Poi qualcosa cambia: un gesto, una smorfia, la decisione di fermarsi. Non è uno stop improvviso, ma abbastanza per accendere un piccolo campanello d’allarme. In queste fasi, ogni dettaglio conta. Anche un fastidio minimo può diventare un tema, soprattutto quando all’orizzonte c’è uno dei tornei più importanti della stagione. Durante una sessione di allenamento, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Jannik Sinner avrebbe avvertito un leggero fastidio alla spalla sinistra, interrompendo l’attività dopo oltre un’ora. Al momento non sembra trattarsi di un problema grave, ma la situazione sarà monitorata nelle prossime ore in vista dell’esordio al Masters 1000 di Madrid.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Anche Sinner! Paura a Madrid per il campione italiano: cosa è successo

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