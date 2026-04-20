Ancelotti guarda che Endrick! Stende il Psg e riapre il campionato

Al Parco dei Principi, il Lione ha battuto il Psg 2-1, riaprendo la corsa al campionato di Ligue 1. Endrick, con un gol e un assist, ha guidato la squadra, mettendo in difficoltà i padroni di casa sotto la guida di Luis Enrique. La partita ha avuto ripercussioni sulla classifica, con il risultato che ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori.

Colpo di scena al Parco dei Principi: il Lione batte 1-2 il Psg e riapre la Ligue 1. Trascinatore assoluto dell'OL è Endrick, che con un gol e un assist stende la squadra di Luis Enrique, mandando un chiaro segnale al ct del Brasile Carlo Ancelotti in vista del Mondiale. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ancelotti, guarda che Endrick! Stende il Psg e riapre il campionato Notizie correlate Endrick in gol al Lione, Ancelotti lo schiererà titolare con il Brasile?La recente esperienza di Endrick all’Olympique Lyonnais ha restituito dinamismo al percorso del giovane talento brasiliano, offrendo continuità e... Endrick guida il Lione a una sorprendente vittoria contro il PSG al Parc des Princes.Endrick guida il Lione a una sorprendente vittoria contro il PSG al Parc des Princes. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Hey, Ancelotti! Endrick terrorises PSG, goal and assist ?; Mondiali 2026, chi sono i tre debuttanti più attesi in America. Ancelotti esclude Neymar e sceglie Endrick e Igor ThiagoEndrick è stato richiamato per le sfide contro Francia e Croazia. Neymar, che ha espresso ripetutamente il suo desiderio di partecipare alla Coppa del Mondo FIFA 2026, è stato lasciato fuori. fifa.com Per Ancelotti Endrick ha solo una possibilità di essere ai Mondiali col Brasile: Deve fare una cosaIl Brasile può aspettarlo ma non per sempre. Questo il pensiero espresso da Carlo Ancelotti, neo ct dei verdeoro con visione sul prossimo imperdibile appuntamento: i Mondiali 2026 in Nord America. Ma ... fanpage.it Dopo una carriera ricca di successi e di trofei che lo hanno resto l’unico allenatore ad aver vinto i cinque principali campionati europei e il più vincente nella storia della Champions League con 5 titoli vinti, la vita di Carlo Ancelotti potrebbe diventare un film - facebook.com facebook ‘O IL CALCIO ITALIANO RECUPERA LA MENTALITÀ DIFENSIVA O SOFFRIRÀ SEMPRE’–ANCELOTTI,CT DEL BRASILE x.com