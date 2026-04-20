Nel suo consueto approfondimento sulla Serie A, Paolo Condò descrive una situazione del calcio italiano che appare sempre più problematica. La sua analisi mette in luce le difficoltà e le criticità di un campionato che fatica a mantenere livelli competitivi e a garantire stabilità alle squadre coinvolte. La descrizione dipinge un quadro di declino e di sfide persistenti per il calcio nazionale.

Leggendo il consueto punto sulla Serie A di Paolo Condò sul Corriere della Sera, emerge un quadretto desolante del calcio italiano. L’Inter si appresta a festeggiare uno scudetto vinto per manifesta inferiorità altrui, il Milan offre spettacoli ai limiti del raccapricciante e noi, a Napoli, siamo ridotti ad aspettare l’oracolo in panchina mentre prendiamo schiaffi dal passato. Condò celebra la reattività dell’Inter di Chivu, capace di segnare 12 gol in tre partite dopo la sosta e di spedire le inseguitrici a -12. Bravi, per carità. Ma più che un monologo epico da paragonare a quello del Napoli di Spalletti, questa cavalcata trionfale sembra la naturale conseguenza del cupio dissolvi generale.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Altro che impresa Inter, è solo il cupio dissolvi del calcio italiano

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