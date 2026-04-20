Alpi sotto assedio | esonda il Ceresio e la Valle Maggia è bloccata

Una forte perturbazione sta interessando le Alpi, provocando un’esondazione del Ceresio e creando blocchi nella Valle Maggia. Le piogge intense che si sono abbattute nella regione lombarda e nel Ticino stanno generando problemi legati alle criticità idrogeologiche, con condizioni meteorologiche fuori dalla norma che durano da diversi giorni. Le autorità monitorano attentamente la situazione, mentre le zone interessate si preparano ad affrontare eventuali ulteriori sviluppi.

Una perturbazione in quota dalla durata insolita sta mettendo sotto pressione il settore alpino, causando criticità idrogeologiche e piogge intense tra la Lombardia e il Ticino. La persistenza di una goccia fredda sull’Europa centrale ha generato fenomeni convettivi che hanno colpito duramente le zone a sud delle Alpi, portando all’esondazione del Ceresio e al blocco della Valle Maggia. Dati meteorologici e impatto sul territorio: quando il suolo non regge più. L’intensità delle precipitazioni ha messo a dura prova la tenuta del terreno, già saturo dopo i primi eventi del lunedì. Le piogge di martedì, caratterizzate da un forte tenore convettivo, hanno innescato dissesti localizzati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alpi sotto assedio: esonda il Ceresio e la Valle Maggia è bloccata Notizie correlate Allagamenti in Molise: il Carpino esonda, bloccata la SP 45Il fiume Carpino ha superato i suoi argini nel Molise, allagando la strada provinciale 45 a Carpinone e l’area industriale di Pettoranello. Trionto esonda: la Ss 106 bloccata, allarme sul territorioUn’improvvisa esondazione del fiume Trionto ha trasformato in pochi istanti il paesaggio dello Jonio cosentino, portando allagamenti diffusi a Mirto...