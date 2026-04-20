Almanacco 20 aprile | Accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L'almanacco di oggi raccoglie eventi storici, compleanni di personaggi noti e ricorrenze religiose. Viene anche ricordato un santo celebrato in questa data e condiviso un proverbio popolare. Tra le notizie di oggi si trovano anche curiosità e fatti insoliti legati a date passate, offrendo uno sguardo dettagliato su ciò che è accaduto in passato in questo giorno.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi lunedì 20 aprile, 110° giorno del calendario gregoriano. Mancano 252 giorni alla fine dell'anno.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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