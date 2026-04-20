Allenarsi come i campioni d' Europa | il prestigioso Real Madrid Camp arriva a Carpignano Sesia

Quest'estate a Carpignano Sesia si svolgerà il Real Madrid Camp, un centro di allenamento per giovani calciatori provenienti da diverse zone. L'evento si terrà nel centro sportivo dell'Asd Carpignano e durerà cinque giorni. Durante questa settimana, i partecipanti seguiranno le sessioni di allenamento ispirate ai metodi del club più titolato al mondo, con l’obiettivo di migliorare le proprie capacità tecniche e tattiche.

Il calcio internazionale fa tappa nel novarese. Questa estate il centro sportivo dell'Asd Carpignano ospiterà il Real Madrid Camp, uno dei campus calcistici più prestigiosi, portando per cinque giorni i metodi di allenamento del club più titolato al mondo a Carpignano Sesia.Il campus ufficiale a.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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