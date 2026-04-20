Allarme energia | l’instabilità in Iran minaccia le fabbriche italiane

Il settore manifatturiero italiano si trova di fronte a una crisi potenzialmente grave a causa delle tensioni politiche e della crescente instabilità nel Medio Oriente. Le aziende italiane, coinvolte in rapporti commerciali e forniture provenienti dall’Iran, rischiano di subire perdite finanziarie che potrebbero variare tra i 7 e i 21 miliardi di euro. La situazione solleva preoccupazioni sulla continuità delle attività e sugli effetti sul mercato interno.

Il settore manifatturiero italiano affronta una minaccia finanziaria senza precedenti a causa dell'instabilità geopolitica in Iran, con un impatto economico che potrebbe gravare sulle aziende per cifre comprese tra i 7 e i 21 miliardi di euro. Secondo le analisi del Centro studi di Confindustria, il costo dell'energia rappresenta attualmente la principale difficoltà per le imprese industriali del Paese. Scenari energetici tra prezzi del petrolio e stabilità globale Le proiezioni economiche delin .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allarme energia: l’instabilità in Iran minaccia le fabbriche italiane Notizie correlate Guerra in Iran e caro energia: bollette fino a 350 euro per le famiglie italianeLa nuova escalation in Iran sta già spingendo verso l'alto petrolio e gas sui mercati internazionali. Allarme energia: il rischio petrolio che minaccia l’economia italianaIl vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha tracciato un quadro di estrema prudenza per l’economia italiana durante il Vinitaly di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Caro energia, l’allarme dell’edilizia: Si rischia il blocco dei cantieri; Con guerre e caro energia gli artigiani in allarme: L’autotrasporto soffre; Meloni: L’instabilità è normalità. Crosetto: Unifil non ha più senso; Energia cara, allarme imprese Stampaggio a caldo a rischio. Possiamo rimanere senza: l’allarme di Meloni sull’energiaIl rombo dei motori, il via vai dei passeggeri, le partenze scandite dai tabelloni. Eppure, in alcuni tra i principali aeroporti italiani, c’è un dettaglio ... thesocialpost.it Imprese sotto pressione: costi energetici fuori controllo, scatta l’allarme in Calabria«Elettricità e carburanti soffocano le aziende, serve la stessa resilienza dimostrata nel 2022»: l'allarme del presidente regionale ... zoom24.it Il direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia lancia l'allarme. - facebook.com facebook Caro prezzi, +25% sui prodotti freschi e +20% sull’energia. L’allarme di Adiconsum: «Attenzione a chi specula» x.com