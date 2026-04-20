Allarme ad Acerno | finti Carabinieri clonano numeri per truffare

A Acerno, alcuni cittadini hanno ricevuto chiamate da numeri clonati, con persone che si sono spacciate per ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. Le chiamate sono state utilizzate per ingannare le vittime e truffarle. La vicenda riguarda un tentativo di raggiro attraverso la falsificazione dei numeri di telefono e l’identità degli interlocutori. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili di questa attività fraudolenta.

Un sofisticato tentativo di truffa telefonica ha colpito i residenti di Acerno, dove degli ignoti si spacciano per appartenenti all’Arma dei Carabinieri. I malfattori utilizzano il numero 089 980008, clonando l’utenza della stazione locale, per contattare i cittadini e indurli a recarsi in caserma con scuse pretestuose. Il meccanismo del falso controllo e la reazione delle istituzioni. La strategia criminale si basa su un inganno mirato: i finti militari dichiarano di aver rinvenuto documenti personali a seguito di controlli mai avvenuti su dei veicoli. Una volta stabilito il contatto, i truffatori tentano di convincere le vittime della necessità di collaborare, invitandole ad allontanarsi dalle proprie abitazioni per presentarsi presso la sede dei militari per presunte verbalizzazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allarme ad Acerno: finti Carabinieri clonano numeri per truffare Notizie correlate Finti carabinieri e poliziotti. L’obiettivo: truffare gli anzianiIl 20 marzo tra l’Altotevere e Todi furono arrestate due persone in fuga lungo la E45 dopo aver tentato di truffare un’anziana di San Giustino; a... Truffa TARI a Dalmine: allarme vishing con finti debiti e numeri costosiIl Comune di Dalmine ha diffuso un avviso urgente per segnalare ai propri residenti la circolazione di messaggi fraudolenti che simulano irregolarità...