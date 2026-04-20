Alla Sala Piatti concerto del violinista Franco Mezzena e della pianista Pina Napolitano

Lunedì 20 aprile alle 20 si tiene in Sala Piatti un concerto con il violinista Franco Mezzena e la pianista Pina Napolitano. Il programma comprende brani che collegano la musica romantica con le innovazioni del Novecento storico e le loro ripercussioni nella musica contemporanea. I due artisti eseguiranno pezzi scelti per rappresentare questa linea di collegamento tra epoche diverse. La performance si svolge alla Sala Piatti, nel centro della città.

Un programma che mette in relazione la grande tradizione romantica con le rivoluzioni del Novecento storico e i loro riflessi nella musica contemporanea: è questo il cuore del concerto di lunedì 20 aprile alle 20 in Sala Piatti, con Franco Mezzena al violino e Pina Napolitano al pianoforte. Dopo il concerto solistico del 23 marzo scorso con Pina Napolitano, il ciclo Brahms the Progressive si sposta alla musica da camera, affiancando opere per violino e pianoforte della Seconda Scuola di Vienna alla seconda sonata per pianoforte e violino di Brahms, fino ad arrivare alla contemporaneità, offrendo, con il brano Antlitz, un omaggio a Wolfgang Rihm, recentemente scomparso.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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