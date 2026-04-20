Alcol alla guida valori altissimi cinque volte superiori al limite | patenti ritirate dopo i controlli

Nel fine settimana, i carabinieri hanno svolto controlli straordinari nella zona della Valmarecchia, concentrandosi sulla verifica del rispetto delle norme sulla guida in stato di ebbrezza. Sono state riscontrate diverse persone con tassi di alcol nel sangue cinque volte superiori al limite consentito, portando al ritiro di numerose patenti. Questi controlli si sono concentrati sull’accertamento della sicurezza stradale e sul rispetto delle leggi vigenti.

Controlli straordinari dei carabinieri nel fine settimana in Valmarecchia, con un bilancio articolato sul fronte della sicurezza. Cinque persone sono state denunciate e una segnalata al termine dell’operazione che ha interessato l’intero territorio.I Carabinieri della Compagnia di Novafeltria.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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