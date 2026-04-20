Ad Albenga si è conclusa ieri, 19 aprile 2026, la prima edizione del concorso Fior di Artigiani, che ha visto protagonisti i settori florovivaistico e agroalimentare. Tra le varie creazioni presentate, il pane con asparago e fiori ha ricevuto il riconoscimento come migliore. La giornata ha visto partecipanti provenienti da diverse realtà locali, con degustazioni e dimostrazioni legate alle produzioni artigianali.

La sinergia tra il settore florovivaistico e l’agroalimentare ha trovato una declinazione concreta ad Albenga, dove ieri, 19 aprile 2026, si è conclusa la prima edizione del concorso Fior di Artigiani. L’iniziativa, nata dalla volontà di Confartigianato Savona in collaborazione con la Camera di Commercio Riviere di Liguria e il Comune di Albenga, ha premiato le eccellenze del marchio Artigiani in Liguria capaci di trasformare le materie prime locali in prodotti innovativi ispirati al tema Piante e fiori: l’arte del mix sensoriale. L’eccellenza dei sapori locali tra innovazione e tradizione. Il verdetto della giuria ha sancito il successo di proposte che hanno saputo coniugare la tecnica artigianale con la valorizzazione botanica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Albenga, trionfo di sapori: vince il pane con asparago e fiori

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