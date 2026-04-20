Al festival Coachella, molti artisti e celebrità hanno attirato l’attenzione nel corso degli anni, tra cui Kylie Jenner e Hailey Bieber. Tuttavia, questa volta un nuovo nome ha catturato i riflettori, attirando l’attenzione di molti spettatori e fotografi. La presenza di questa figura ha generato numerosi commenti sui social e tra i partecipanti, diventando al centro delle discussioni relative alla manifestazione.

Kylie Jenner, Hailey Bieber e altre star importanti avranno anche dominato il Coachella negli anni passati, ma questa volta è stato un nuovo nome a rubare la scena. per scoprire tutto su di lei. Gli utenti dei social media non smettevano di parlare di Leah Halton, una star di TikTok le cui apparizioni al festival sono diventate rapidamente virali. Molti sono arrivati addirittura a definirla “la ragazza più bella del mondo”, trasformandola nell’inaspettata “it girl” del Coachella, il famoso festival di musica e arte in California. Il primo weekend del festival a Indio, in California, è stato pieno zeppo di celebrità. Kendall Jenner, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner e Teyana Taylor hanno tutte condiviso alcuni scatti del loro tempo all’evento.🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Al Coachella hanno trovato «la ragazza più bella del mondo»

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