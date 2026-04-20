Al Bano ha fatto visita in Russia, esprimendo pubblicamente il suo supporto al presidente russo. Le sue parole, secondo cui il leader russo avrebbe difeso ciò che era giusto, hanno scatenato reazioni contrastanti. L'artista si trovava in Russia per un evento musicale, ma le sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione e generato polemiche sui social e nell’opinione pubblica. La vicenda ha riacceso il dibattito sulle sue posizioni politiche.

Russia, Al Bano nel mirino dopo le frasi su Putin: nuove polemiche sul cantante. Non è mai solo un viaggio, e nemmeno solo un concerto. Quando Al Bano torna in Russia, la scena si ripete con una precisione quasi inevitabile: l’annuncio, le domande, le polemiche. Anche questa volta è andata così. Il cantante di Cellino San Marco è tornato nel Paese guidato da Vladimir Putin, dove continua ad avere un pubblico enorme, ma a far discutere non è tanto la sua presenza quanto le parole pronunciate sul conflitto in Ucraina. “Putin ha difeso quello che doveva difendere”: la frase che fa discutere. A riaccendere il caso è stata una dichiarazione netta, destinata a dividere.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Al Bano torna in Russia e divide: “Putin ha difeso quello che doveva difendere”, scoppia la polemica

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