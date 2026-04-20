Dal 23 aprile al 10 maggio 2026, un centro commerciale ospiterà un progetto innovativo chiamato Dream Machine, che combina intelligenza artificiale e sogni. L'iniziativa coinvolgerà un esperimento tecnologico e sociale, trasformando lo spazio commerciale in un luogo di sperimentazione. Durante questa fase, verranno presentate creazioni che uniscono AI e immagini oniriche, con l’obiettivo di esplorare nuove modalità di comunicazione e intrattenimento.

Dal 23 aprile al 10 maggio 2026, il centro commerciale Le Terrazze diventerà il palcoscenico di un esperimento tecnologico e sociale chiamato Dream Machine. L’iniziativa, che fonde l’intelligenza artificiale con la narrazione umana, nasce per raccogliere fondi a favore dell’Associazione I sogni di Benedetta, realtà attiva dal 2013 con sede alla Spezia per il supporto alla salute pediatrica e alle comunità infantili. L’incontro tra algoritmi generativi e immaginazione umana. L’esperienza proposta ai visitatori si sviluppa attorno alla figura del Dr. Dream, un personaggio concepito come un ibrido tra uno scienziato e un mago, incaricato di guidare i partecipanti in un percorso immersivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI e sogni: il nuovo esperimento che crea film per un fine sociale

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