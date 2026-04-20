Agostini | Sinner Marquez e gli idoli | così ci si innamora dello sport

A pochi giorni dal Gran Premio di Jerez, il leggenda del motociclismo Giacomo Agostini condivide le sue riflessioni sul mondo delle corse, parlando di come i piloti come Sinner e Marquez siano diventati figure di riferimento per molti appassionati. Tra discussioni sull’evoluzione tecnica, in particolare l’utilizzo dell’elettronica, e il ruolo degli idoli nello sport, Agostini offre un'analisi dei cambiamenti che hanno interessato il settore negli ultimi anni.

(Adnkronos) – Giacomo Agostini racconta la MotoGp a pochi giorni dal Gp di Jerez: Marquez, Aprilia, il peso dell’elettronica e la caccia agli idoli. “Come Sinner nel tennis, serve un campione che faccia innamorare il pubblico. Marquez riparte da casa sua. Bezzechi è in splendida forma e ha una gran moto. Marc, dopo l’incidente che ha avuto a fine stagione lo scorso anno, è stato fermo e quest’inverno l’abbiamo visto tutti: ha provato poco o niente. È partito quindi in leggero ritardo rispetto agli altri e non si sente ancora al 100%. Poi c’è stato anche un altro stop, un riposo forzato purtroppo, ma penso che si sia preparato bene, perché naturalmente la prima gara in Europa sarà a casa sua, a Jerez.🔗 Leggi su Seriea24.it

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