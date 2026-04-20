Agostini | Bezzecchi in grande forma ma stagione ‘inizia’ a Jerez a casa di Marquez

Durante un evento dedicato, un rappresentante ha commentato che il pilota in forma migliore al momento è Bezzechi, che ha una buona moto, mentre il campione locale ha ripreso le attività nella sua abituale sede di gara. La stagione sembra ufficialmente partire in Spagna, dove i piloti si preparano per le prossime competizioni. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto di aggiornamenti sui protagonisti di questa fase del campionato.

(Adnkronos) – “Marquez riprende da casa sua. Bezzechi è in forma splendida ed ha una bella moto. Marc dall’incidente che ha avuto a fine stagione dell’anno scorso è stato fermo e quest’inverno l’abbiamo visto tutti che ha provato poco o niente, quindi, quindi è partito lo ha fatto un po’ in ritardo rispetto agli altri. Lui non si sente ancora in forma al 100%. Poi adesso c’è stato un fermo, un riposo forzato purtroppo, ma penso che si sia preparato, perché naturalmente la prima gara in Europa sarà a casa sua, a Jerez, quindi a casa di Marquez e senz’altro si presenterà agguerrito, sperando che tutti i suoi malanni siano apposto e se lo saranno vedremo un bello spettacolo”.🔗 Leggi su Seriea24.it

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