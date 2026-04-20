Aggressione ad Avellino le indagini si stringono | individuata l' auto dei tre uomini

Le autorità di Avellino stanno concentrando le indagini sull’aggressione avvenuta nella città, dopo aver individuato l'auto utilizzata dai tre uomini coinvolti. Uno dei testimoni, recentemente uscito dalla terapia intensiva, è stato ascoltato in modo informale dagli investigatori. La ricostruzione dei fatti prosegue con l’obiettivo di chiarire le dinamiche dell’episodio e di identificare eventuali altre persone coinvolte.

È uscito dalla terapia intensiva da qualche giorno. Gli investigatori lo hanno ascoltato, informalmente. Nello Malinconico, architetto di 41 anni, residente a Monteforte Irpino, è la vittima dell'aggressione avvenuta la sera del Giovedì Santo nel parcheggio sotterraneo del supermercato Dodeca di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Notizie correlate

Furto notturno in una tabaccheria ad Avellino: indagini su una banda di quattro uominiAVELLINO – Un colpo è stato messo a segno nella notte ai danni di una tabaccheria situata all’interno di un distributore di carburante lungo via...

Travolge bimbo in via Amendola e si dilegua: individuata l'auto in fuga dopo l'incidenteIl piccolo, soccorso dal 118, è stato condotto in ospedale: avrebbe riportato dalle lesioni alle gambe ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Picchiato a sangue ad Avellino, migliorano le condizioni di Nello Malinconico; Pestato a sangue con le spranghe, fuori pericolo l'architetto 41enne; Vergogna nei dilettanti: cancelli forzati e aggressione ai giocatori; Violenza in carcere ad Avellino durante i colloqui: agente aggredito mentre impedisce l'introduzione di droga.

Casa Circondariale di Avellino, nuova aggressione a danno del personale di Polizia PenitenziariaAncora un grave episodio di violenza si sarebbe verificato questa mattina presso la Casa Circondariale di Avellino, durante lo svolgimento dei colloqui familiari. Secondo le prime ricostruzioni, duran ... irpinianews.it

Un altro autista di bus dell’Air aggredito: pugno in faccia al conducente ad AvellinoL’autista è stato aggredito da un passeggero al terminal di Avellino: spintonato in terra e poi colpito al volto con un pugno. L’aggressione arriva a poche ore da quella verificatosi ai danni di ... fanpage.it

Una donna di 53 anni è stata uccisa a coltellate in strada a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria. L’aggressione è avvenuta nella giornata di oggi e la vittima è stata colpita alla gola. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potut - facebook.com facebook

Una donna di 53 anni è stata uccisa a coltellate in strada a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria. L’aggressione è avvenuta nella giornata di oggi e la vittima è stata colpita alla gola. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potut x.com