Un episodio di aggressione è avvenuto recentemente a Roma, coinvolgendo una persona che indossava una kippah. L’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ha espresso grande preoccupazione e ha dichiarato di essere vicina alla Comunità locale. La questione riguarda la riduzione degli spazi di libertà per le minoranze religiose, secondo quanto affermato dai rappresentanti dell’organizzazione.

"Grandissima preoccupazione. L'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei) esprime la massima vicinanza alla Comunità ebraica di Roma per quanto accaduto a Roma. Queste sono situazioni che paventavamo. Fino ad ora le manifestazioni di antisemitismo si erano limitate a situazioni non materiali e invece purtroppo ora cominciano a verificarsi le aggressioni. Voglio ringraziare come sempre le forze dell'ordine perché sono molto attente, ma ovviamente la preoccupazione cresce in maniera esponenziale". Così all'Adnkronos Livia Ottolenghi, presidente dell'Ucei, in merito all'aggressione a Roma di un uomo che indossava la kippah. "Non si può più nascondere il fenomeno.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Aggredito per la kippah. Ottolenghi (Ucei): "Diminuscono sempre di più gli spazi di libertà"

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