Aeroporto cento milioni per l’allacciamento della metropolitana

La Corte dei Conti ha approvato la delibera CIPESS che prevede uno stanziamento di 100 milioni di euro destinati all’allacciamento della metropolitana di Salerno. Il progetto collega lo stadio Arechi con l’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e l’area del Cilento. L’intervento mira a migliorare i collegamenti tra le diverse zone della provincia, facilitando gli spostamenti dei passeggeri e dei cittadini.

“Quello che per anni si doveva fare per rendere accessibile il nostro aeroporto ed accrescerne l’appetibilità per le compagnie di volo. Ora si può procedere con i lavori”. Lo ha dichiarato, diffondendo la notizia, il sottosegretario alle infrastrutture Antonio Iannone. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aeroporto, cento milioni per l’allacciamento della metropolitana Notizie correlate Oltre quattro milioni e mezzo alle scuole: la decisione della Città metropolitanaSono questi i provvedimenti più significativi approvati dal Consiglio Metropolitano di Napoli nel corso della seduta tenutasi questa mattina... Dalla metropolitana al rottame: Napoli mette all’asta i vecchi treni della Linea 1 dopo milioni di chilometriIl Comune di Napoli vende all’asta nove vecchi treni della Linea 1: dopo oltre un milione di km ciascuno, i convogli finiscono sul mercato al prezzo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mundys allarga l’aeroporto di Nizza con 130 milioni e punta a 18 milioni di passeggeri all’anno; All’aeroporto di Montichiari un nuovo collegamento cargo con la Cina; Aeroporto di Palermo, schedule estivo da record: obiettivo 10 mln di pax; Aeroporto, traffico passeggeri aumentato del 68 per cento. Aeroporto di Genova, Paroli: In corso due diligence per definire il valore dell'aziendaRecord storico di passeggeri transitati nel 2025 per l'aeroporto di Genova: 1,57 milioni, che rappresentano il miglior risultato di sempre. telenord.it Torino: Aeroporto con traffico record nel primo trimestre 2026, +15,6 per cento rispetto al 2025L'aeroporto di Torino continua a macinare numeri in crescita. Nel primo trimestre del 2026 si è registrato un traffico record di oltre ... agenzianova.com “Il collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi e l’aeroporto del Salento si conferma un’infrastruttura prioritaria per la Puglia e per il Mezzogiorno. In esito al mio sopralluogo di oggi, posso annunciare che i lavori partiranno il 4 maggio”, lo afferma in una - facebook.com facebook #LeoneXIV accolto da alcune autorità locali al suo arrivo all'aeroporto di #Saurimo Deolinda Rodrigues x.com