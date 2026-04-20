Il Napoli sta pianificando un cambio importante nel mercato estivo del 2026, con l'intenzione di rinnovare la rosa. Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne sono ancora sotto contratto per un altro anno, ma i loro salari elevati e l’età avanzata rispetto alle nuove strategie tecniche hanno portato alla decisione di lasciarli partire. La squadra si sta quindi concentrando su nuovi acquisti come Kean, Rios e Gila per rafforzare il gruppo.

? In Sintesi Il Napoli si prepara a una profonda rivoluzione nel mercato estivo 2026. Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne hanno ancora un anno di contratto ma i loro ingaggi pesanti e l’età avanzata rispetto al nuovo progetto tecnico li rendono in uscita. Juan Jesus non rinnoverà. Noa Lang e Lorenzo Lucca torneranno dai prestiti ma non verranno riscattati dai club inglese e turco. Sul fronte entrate: Moise Kean è il nome forte per l’attacco (clausola da 60 milioni, trattabile a 40-45), Richard Rios del Benfica è il profilo scelto da Giovanni Manna per il centrocampo (prime conversazioni positive, valutazione 30-35 milioni) e Mario Gila della Lazio è l’obiettivo per la difesa (25 milioni, contratto a 3 milioni a stagione).🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Addio Lukaku e De Bruyne, il Napoli scommette su Kean, Rios e Gila: il piano di Manna per ricostruire

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