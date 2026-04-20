Un ex calciatore ha dichiarato che l’attuale allenatore di una squadra di calcio è il migliore tra i tecnici italiani, definendolo geniale. Ha espresso apprezzamenti sia verso la Juventus che verso il tecnico, evidenziando la sua convinzione riguardo alla qualità dell’allenatore. Le sue parole sono state riportate in un’intervista pubblicata da un sito di notizie sportive.

. L’ex calciatore si prodiga nei complimenti alla Juve e al tecnico. Ospite del programma La Nuova DS, Lele Adani ha aperto il suo intervento con un toccante ricordo di Alex Manninger, sottolineando con forza l’eccezionale tributo che la società bianconera ha riservato al suo ex portiere prima del fischio d’inizio contro il Bologna: Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata « Alex è stato anche un mio compagno di squadra, un ragazzo fantastico, quindi un abbraccio ovunque lui è, è una tragedia e voglio fare veramente i complimenti alla Juventus. I complimenti alla Juventus perché così si ricorda un loro fratello che se n’è andato con una celebrazione incredibile, con dei gesti dove ha dimostrato veramente la grandezza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Adani convinto: «Spalletti il migliore allenatore italiano, è geniale»

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