Ada Alberti Oroscopo settimanale a Mattino 5 | previsioni segno per segno dal 20 al 25 aprile 2026 | Video Mediaset

Lunedì 20 aprile 2026, Ada Alberti è tornata nel programma televisivo Mattino 5 per presentare l’oroscopo settimanale. Ha letto le previsioni e indicato le caratteristiche di ciascun segno zodiacale per la settimana dal 20 al 25 aprile. La sua presenza ha accompagnato la trasmissione con aggiornamenti quotidiani sulle tendenze astrologiche. La puntata di oggi ha fornito agli spettatori le indicazioni per affrontare i giorni a venire.

Ada Alberti è tornata anche oggi, lunedì 20 aprile 2026 nel programma televisivo Mattino 5 con l’ Oroscopo della settimana. La famosa astrologa, ospite nel programma del mattino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ha condiviso le previsioni delle stelle con i telespettatori. Cosa succederà ai nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Cancro? Novità in arrivo per tutti i dodici segni dello zodiaco! Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo per i dodici segni dello zodiaco. A seguire dettaglio le previsioni delle stelle da lunedì 20 a venerdì 25 aprile 2026. Ecco cosa dicono le stelle questa settimana nel video di Mediaset Infinity.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ada Alberti, Oroscopo settimanale a Mattino 5: previsioni segno per segno dal 20 al 25 aprile 2026 | Video Mediaset Notizie correlate Ada Alberti, Oroscopo settimanale a Mattino 5: previsioni segno per segno dal 6 al 10 aprile 2026 | Video MediasetAda Alberti è tornata anche oggi, lunedì 6 aprile 2026 nel programma televisivo Mattino 5 con l’Oroscopo della settimana. Ada Alberti, Oroscopo settimanale a Mattino 5: previsioni segno per segno dal 16 al 20 febbraio 2026 | Video MediasetAda Alberti è tornata anche oggi, lunedì 16 febbraio 2026 nel programma televisivo Mattino 5 con l’Oroscopo della settimana. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Notizie belle dalle stelle per la settimana del 13 aprile; Notizie belle dalle stelle per la settimana del 13 aprile; Ada Alberti, Oroscopo della settimana a Mattino 5: previsioni segno per segno dal 13 al 17 aprile 2026 | Vi...; Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 10-17 aprile | Ariete rinforzato, Toro stanco. Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 7-14 aprile | Ariete trainante, Leone trova l’amoreC’è ancora grande spazio per altre novità, secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti i nati sotto il segno del Leone, della Vergine e del Cancro faranno i conti con alcuni colpi di scena. ilsussidiario.net Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 10-17 aprile | Ariete rinforzato, Toro stancoOroscopo settimanale Ada Alberti, secondo la nota esperta di astri ci saranno delle novità importanti nella settimana che ci condurrà fino alla metà inoltrata di aprile. Dall’Ariete al Toro, passando ... ilsussidiario.net Oroscopo di Ada Alberti: questi 3 segni vivranno un'incredibile fortuna fino al 28 gennaio. Controlla i commenti: - facebook.com facebook