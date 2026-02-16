Ada Alberti Oroscopo settimanale a Mattino 5 | previsioni segno per segno dal 16 al 20 febbraio 2026 | Video Mediaset

Ada Alberti ha presentato oggi, lunedì 16 febbraio 2026, le previsioni dell’oroscopo settimanale a Mattino 5, spiegando cosa aspetta ogni segno tra il 16 e il 20 febbraio. La giornalista ha analizzato con chiarezza le influenze astrali, offrendo consigli pratici ai telespettatori.

Ada Alberti è tornata anche oggi, lunedì 16 febbraio 2026 nel programma televisivo Mattino 5 con l' Oroscopo della settimana. La famosa astrologa, ospite nel programma del mattino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ha condiviso le previsioni delle stelle con i telespettatori. Cosa succederà ai nati sotto il segno dell'Ariete, Toro e Cancro? Novità in arrivo per tutti i dodici segni dello zodiaco! Scopriamo le previsioni e l'Oroscopo per i dodici segni dello zodiaco. A seguire dettaglio le previsioni delle stelle da lunedì 13 a venerdì 20 febbraio 2026.