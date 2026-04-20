Accendi UniBg OnAir | gli appuntamenti tra dirette podcast e rubriche

Ogni giorno, gli ascoltatori possono seguire le dirette mattutine di UniBg Live: Before alle 8, mentre durante la giornata sono disponibili podcast e rubriche che trattano vari argomenti. La programmazione include momenti di intrattenimento e informazione, pensati per accompagnare gli utenti durante il loro viaggio verso scuola o lavoro. L’offerta si articola in contenuti radiofonici che spaziano tra diverse tematiche e formati, con aggiornamenti continui nel corso della giornata.

Voci. A farvi compagnia nel viaggio verso il luogo di studio o di lavoro trovate le dirette del mattino (UniBg Live: Before, 8.00-10.00). Quando la giornata volge al termine, ecco le dirette del pomeriggio (UniBg Live: After, 16.00-18.00). Con le sorprese di UniBg Live: Lab (quando capita), per ascoltare le nuove voci della webradio mentre prendono forma. Perché noi l’imperfezione, tutto sommato, la troviamo interessante. Spazi musicali. Verso sera, le rubriche musicali. Ascoltiamo un’altra Italia, e pure di qualità, con QQQ (lunedì alle 18.00, replica il sabato alle 13.00). Tuffiamoci nel tempo che fu con HUB The Hair that Used to Be (martedì alle 18.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate UniBg OnAir sbarca su Bergamonews con dirette, podcast e rubriche: “La sfida? Aprirsi al territorio”Da lunedì 2 marzo con un semplice click potete ascoltare la webradio dell’Università di Bergamo direttamente dalla hompeage del quotidiano. Da “Mama Africa” a “Gigi’s Groove Garden”: tutte le rubriche musicali di UniBg OnAirLunedì 2 marzo nasce un nuovo spazio che collega la città di Bergamo con il ‘suo’ ateneo. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Accendi UniBg OnAir: gli appuntamenti tra dirette, podcast e rubriche. La settimana di UniBg OnAir. Al via La sacca della palestra, rubrica dedicata allo sportAl via da questa settimana La sacca della palestra, la nuova rubrica dedicata al mondo dello sport in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo di Bergamo, di cui UniBg OnAir è official medi ... bergamonews.it La settimana di UniBg OnAir dal 6 al 12 aprileBergamo. Prima ancora che venga spazzolata l’ultima fetta di colomba dalla tavola, riprende la programmazione di UniBg OnAir, la webradio dell’Università degli studi di Bergamo che è possibile ascolta ... bergamonews.it