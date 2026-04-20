Accende i fornelli ed esplode la casa | donna ricoverata al Civile

Una donna di 80 anni è stata trasportata al pronto soccorso dopo un esplosione avvenuta domenica mattina nella sua abitazione a Cazzago San Martino. L’incidente si è verificato mentre la donna stava accendendo i fornelli, provocando un’esplosione che ha danneggiato l’appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori, che hanno prestato assistenza alla donna e avviato le operazioni di messa in sicurezza.

Una donna di 80 anni è stata ricoverata al Civile a seguito della deflagrazione avvenuta domenica mattina nella sua abitazione di Cazzago San Martino. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Gardone Valtrompia, intervenuti per i rilievi a supporto dell'attività dei Vigili del Fuoco di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Panni stesi, giaciglio e fornelli nel casello occupato: 8 mesi alla donna che lo aveva trasformato in casaPer i giudici non c'era lo stato di necessità e le condizioni dell'immobile facevano intendere la stabilità della dimora Panni stesi alle finestre,... Donna anziana ricoverata in casa per febbre alta, intervento dei carabinieri per portarle cibo e soccorsoUna donna di 74 anni, residente a Sacile, nel Pordenonese, è stata trovata in condizioni precarie dopo aver trascorso cinque giorni a letto a causa... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: L’istituto Moro di Trani accende i fornelli di Ri-costruiamo il territorio; L’Alberghiero, modello efficace nella formazione; Eventi di Giovedì 16 Aprile 2026 Provincia di Bergamo; Weekend da campioni a Molfetta tra Coppa delle Regioni e trionfi paralimpici. Festa di San Liberale Castelfranco Veneto si accende con la tradizionale Festa di San Liberale: un intero weekend all’insegna di energia, condivisione e tanto divertimento! Stand gastronomici con panini e birra Tornei e giochi (Burraco, calcio, basket) - facebook.com facebook Zielinski infiamma la serata Thuram accende i tifosi x.com