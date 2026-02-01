Una donna di 74 anni è stata trovata in condizioni gravi a Sacile, nel Pordenonese. Era rimasta a letto cinque giorni con una febbre alta causata dall’influenza. I vicini, preoccupati, hanno chiamato i carabinieri, che sono intervenuti per portarle cibo e soccorsi. La donna è stata poi trasportata in ospedale per le cure del caso.

Una donna di 74 anni, residente a Sacile, nel Pordenonese, è stata trovata in condizioni precarie dopo aver trascorso cinque giorni a letto a causa di una forte febbre causata da un’influenza. Non avendo né familiari né persone di riferimento con cui condividere la sua condizione, la donna si è ritrovata completamente sola, senza cibo e senza la possibilità di uscire di casa. L’isolamento è diventato insostenibile quando ha esaurito gli alimenti che aveva a disposizione. In un momento di estremo bisogno, ha deciso di chiamare i carabinieri, non per denunciare un reato, ma per chiedere aiuto. Il gesto, semplice ma carico di significato, ha scatenato una risposta immediata e umana da parte delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Donna anziana ricoverata in casa per febbre alta, intervento dei carabinieri per portarle cibo e soccorso

