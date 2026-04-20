Abruzzo sotto allerta gialla | pioggia e neve tra i monti

Nella giornata di martedì 21 aprile, l’intera regione Abruzzo sarà interessata da un calo delle temperature e da perturbazioni intense. Il Centro funzionale d’Abruzzo ha emesso un’allerta gialla per il rischio di possibili fenomeni temporaleschi, accompagnati da pioggia e neve sui monti. La situazione meteorologica ha portato alla diffusione di avvisi di preallerta per l’intero territorio.

Un repentino calo delle temperature e l'arrivo di perturbazioni intense interesseranno l'intero territorio abruzzese nella giornata di martedì 21 aprile, con il Centro funzionale d'Abruzzo che ha emesso un'allerta gialla per possibili fenomeni temporaleschi. Il peggioramento climatico colpirà con intensità variabile le diverse zone della regione, dalle coste fino alle vette più alte dell'Appennino. Dinamiche meteorologiche e impatto sulle diverse aree regionali L'instabilità atmosferica sarà gui .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abruzzo sotto allerta gialla: pioggia e neve tra i monti Notizie correlate Lazio sotto allerta gialla: pioggia e temporali tra sole e nubiLunedì 13 aprile 2026 si prospetta come una giornata di forte instabilità meteorologica per l’intera regione Lazio, con fenomeni piovosi e temporali... Leggi anche: Maltempo, crolla ponte tra Abruzzo e Molise. L’Italia sotto neve e pioggia Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Arriva il maltempo: diramata un'allerta meteo in Abruzzo; Meteo, allerta gialla il 16 aprile 2026 in Italia per maltempo e criticità: ecco dove; Allerta gialla in 9 regioni da domani: torna il maltempo, tra temporali, grandine e corsi d’acqua sotto osservazione; Allerta meteo oggi: bollino giallo in 11 regioni italiane. Torna il maltempo sull'Abruzzo: allerta gialla per temporali e le temperature si abbassanoMartedì, a Chieti, nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 10mm di pioggia; il sole dovrebbe tornare a splendere giovedì ... chietitoday.it Allerta meteo gialla 17 aprile in Abruzzo e Molise per rischio idrogeologico: le zone colpiteSi attenua il maltempo al Centro-Sud. Per la giornata di domani, venerdì 17 aprile, il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla ... fanpage.it Abruzzo sotto shock, 21enne ucciso a coltellate nel suo garage: è caccia all'assassino - facebook.com facebook