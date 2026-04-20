È stata inaugurata l’autostrada A33 a Roddi, nel territorio di Cuneo. L’apertura rappresenta un momento importante per la viabilità del Piemonte e per le reti infrastrutturali del paese. La nuova arteria collega zone strategiche e permette di migliorare i collegamenti tra le diverse aree della regione. La cerimonia di apertura si è svolta con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e tecnici coinvolti nel progetto.

L’inaugurazione dell’autostrada A33 a Roddi, nel territorio di Cuneo, segna una svolta decisiva per la viabilità del Piemonte e per l’intero sistema infrastrutturale nazionale. Durante la cerimonia, il presidente della Regione Alberto Cirio ha sottolineato come il completamento dell’opera tra Asti e Cuneo rappresenti la chiusura di un cerchio storico, risolvendo una pendenza che gravava sulla zona da tempo. Il superamento degli ostacoli burocratici e finanziari. Il percorso per arrivare alla realizzazione definitiva della direttrice è stato caratterizzato da complessità tecniche e blocchi amministrativi. Il progetto originario, infatti, risultava impraticabile a causa di costi eccessivamente elevati maturati in periodi passati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A33 finalmente aperta: l’autostrada che cambia il Piemonte

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