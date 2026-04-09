WhatsApp cambia tutto sia per le videochiamate che per quelle vocali | l’aggiornamento più richiesto finalmente è arrivato

Da screenworld.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

WhatsApp ha introdotto un aggiornamento che modifica le modalità di chiamata, sia vocali che video. La novità principale riguarda l’eliminazione dei rumori di fondo durante le chiamate, grazie a una funzione che filtra il traffico, il vento o i suoni provenienti dall’ambiente circostante. Questa modifica risponde alle richieste degli utenti e mira a migliorare la qualità delle conversazioni telefoniche sulla piattaforma.

WhatsApp prova a rivoluzionare le chiamate eliminando i rumori di fondo con una funzione che filtra traffico, vento o chiacchiere attorno a te. La popolarissima app di messaggistica di Meta ha cominciato a testare una nuova tecnologia di cancellazione del rumore nelle chiamate vocali e video per Android, una mossa pensata per far smettere quel fastidioso “effetto cabina telefonica” quando si parla in ambienti affollati o caotici. La nuova funzione, individuata nella versione beta 2.26.14.1 di WhatsApp per Android, integra un filtro intelligente che osserva l’audio in tempo reale, distingue ciò che è voce umana da ciò che è rumore e attenua i suoni indesiderati che si infilano nella chiamata. 🔗 Leggi su Screenworld.it

whatsapp cambia tutto sia per le videochiamate che per quelle vocali l8217aggiornamento pi249 richiesto finalmente 232 arrivato
© Screenworld.it - WhatsApp cambia tutto sia per le videochiamate che per quelle vocali: l’aggiornamento più richiesto finalmente è arrivato

WhatsApp rivoluziona i vocali: arriva il nuovo player “Liquid Glass” e cambia tuttoWhatsApp continua a rinnovarsi e questa volta punta a migliorare uno degli strumenti più usati dell’app: i messaggi vocali.

Ecco come i genitori potranno supervisionare le chat dei figli su Whatsapp (la novità che cambia tutto)WhatsApp sta per cambiare il modo in cui i bambini interagiscono con la messaggistica.

Temi più discussi: WhatsApp cambia design chat e introduce funzioni premium: cosa cambia davvero; Whatsapp, arriva l’aggiornamento che cambierà l’esperienza sull’app (ma solo per iOS); Assegno Unico, addio residenza: cambia tutto per i cittadini Ue; Forbidden Fruit, le anticipazioni: una decisione shock cambia tutto nella puntata del 4 aprile.

whatsapp cambia tutto siaWhatsApp con cancellazione del rumore: in arrivo chiamate perfetteAddio ai rumori di fondo su WhatsApp. Scopri come funziona il nuovo algoritmo di cancellazione del rumore in arrivo per Android e iOS nel 2026 ... libero.it

whatsapp cambia tutto siaWhatsApp su Apple CarPlay: arriva la nuova interfaccia per gestire tuttoWhatsApp arriva su Apple CarPlay con un’app dedicata: chat recenti, chiamate e preferiti direttamente dal cruscotto, con crittografia end?to?end. smartworld.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.