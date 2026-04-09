WhatsApp cambia tutto sia per le videochiamate che per quelle vocali | l’aggiornamento più richiesto finalmente è arrivato

WhatsApp ha introdotto un aggiornamento che modifica le modalità di chiamata, sia vocali che video. La novità principale riguarda l’eliminazione dei rumori di fondo durante le chiamate, grazie a una funzione che filtra il traffico, il vento o i suoni provenienti dall’ambiente circostante. Questa modifica risponde alle richieste degli utenti e mira a migliorare la qualità delle conversazioni telefoniche sulla piattaforma.

WhatsApp prova a rivoluzionare le chiamate eliminando i rumori di fondo con una funzione che filtra traffico, vento o chiacchiere attorno a te. La popolarissima app di messaggistica di Meta ha cominciato a testare una nuova tecnologia di cancellazione del rumore nelle chiamate vocali e video per Android, una mossa pensata per far smettere quel fastidioso “effetto cabina telefonica” quando si parla in ambienti affollati o caotici. La nuova funzione, individuata nella versione beta 2.26.14.1 di WhatsApp per Android, integra un filtro intelligente che osserva l’audio in tempo reale, distingue ciò che è voce umana da ciò che è rumore e attenua i suoni indesiderati che si infilano nella chiamata. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - WhatsApp cambia tutto sia per le videochiamate che per quelle vocali: l’aggiornamento più richiesto finalmente è arrivato WhatsApp rivoluziona i vocali: arriva il nuovo player “Liquid Glass” e cambia tuttoWhatsApp continua a rinnovarsi e questa volta punta a migliorare uno degli strumenti più usati dell’app: i messaggi vocali. Ecco come i genitori potranno supervisionare le chat dei figli su Whatsapp (la novità che cambia tutto)WhatsApp sta per cambiare il modo in cui i bambini interagiscono con la messaggistica. Temi più discussi: WhatsApp cambia design chat e introduce funzioni premium: cosa cambia davvero; Whatsapp, arriva l’aggiornamento che cambierà l’esperienza sull’app (ma solo per iOS); Assegno Unico, addio residenza: cambia tutto per i cittadini Ue; Forbidden Fruit, le anticipazioni: una decisione shock cambia tutto nella puntata del 4 aprile. WhatsApp con cancellazione del rumore: in arrivo chiamate perfetteAddio ai rumori di fondo su WhatsApp. Scopri come funziona il nuovo algoritmo di cancellazione del rumore in arrivo per Android e iOS nel 2026 ... libero.it WhatsApp su Apple CarPlay: arriva la nuova interfaccia per gestire tuttoWhatsApp arriva su Apple CarPlay con un’app dedicata: chat recenti, chiamate e preferiti direttamente dal cruscotto, con crittografia end?to?end. smartworld.it Se non ti sfida, non ti cambia. Fai il primo passo, insieme a noi! - Aversa, via A. Garofano 140 081 344 47 48 whatsapp: 351 681 54 04 [email protected] www.fitnesslabaversa.it - facebook.com facebook