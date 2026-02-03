Questa mattina a Milano, un asilo nido di Viale Certosa ha vissuto momenti di paura. Intorno alle 9, una fuga di monossido di carbonio ha causato l’intossicazione di 12 bambini e 4 adulti. Tutti sono stati soccorsi in modo rapido e portati in ospedale per accertamenti. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti subito per mettere in sicurezza l’edificio. L’allarme ha fatto scattare un’operazione di emergenza nella zona, mentre si cerca di capire cosa abbia provocato la fuga di

Sono sotto osservazione in ospedale i 12 bambini e i quattro adulti di un asilo nido di Milano dopo un’intossicazione da monossido di carbonio. L’allarme è scattato intorno alle 9 di questa mattina, quando nei locali della scuola si è sprigionato il gas, forse a causa di un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento. Momenti di apprensione questa mattina a Milano, dove una fuga di monossido di carbonio si è verificata all’interno di un asilo nido in viale Certosa, causando l’intossicazione di 12 bambini e quattro adulti (tra cui due genitori e due insegnanti). Sul posto sono subito accorsi i sanitari del 118, insieme alla polizia di stato, la polizia locale e ai vigili del fuoco, che hanno tempestivamente messo in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano, fuga di gas in un asilo nido: 12 bambini e 4 adulti intossicati

Approfondimenti su Milano Asilo

Poche ore fa, in viale Certosa a Milano, un allarme fuga di gas ha costretto all’evacuazione dell’asilo nido

Questa mattina a Milano, un incendio di monossido di carbonio ha colpito un asilo nido.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Fuga di monossido di carbonio in un asilo nido: intossicati 12 bambini e 4 adulti a Milano

Ultime notizie su Milano Asilo

Argomenti discussi: Fuga di gas in via Fiume a Recanati: otto famiglie a rischio sgombero; Fuga di gas in centro: strada chiusa e niente mercato; Breaking News delle 18.00 | Esplosione in Iran per fuga di gas, 4 morti; Fuga di gas in strada, intervento di vigili del fuoco e polizia municipale.

Fuga di gas in un asilo nido di Milano: evacuata la strutturaÈ successo in viale Certosa nella mattinata di martedì 3 febbraio. Sul posto i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la polizia ... milanotoday.it

Milano, fuga di monossido in un asilo nido di viale Certosa: intossicati 12 bambini e 4 adultiIntervento in forze dei soccorritori e dei vigili del fuoco. Bambini e insegnanti sono in una zona di triage con i sanitari che stanno valutando l'ipotesi di un ricovero ospedaliero a causa dei sintom ... msn.com

Milano, paura in un asilo: fuga di monossido di carbonio, almeno 12 bambini intossicati >> https://buff.ly/Cj476pg - facebook.com facebook

Fuga di monossido di carbonio in un asilo nido a #Milano: 12 bimbi e 4 adulti hanno accusato sintomi di malessere. Forse verranno ricoverati. x.com