A Monterosi un pomeriggio di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani

A Monterosi si tiene un evento pubblico giovedì 23 aprile alle 16, dedicato alla prevenzione delle truffe rivolte agli anziani. L’iniziativa segue il successo ottenuto nello stesso periodo dello scorso anno e mira a informare i cittadini sui rischi e le modalità di difesa contro le truffe. L’incontro si svolge in un luogo pubblico del paese e coinvolge diversi relatori che forniranno consigli pratici e spiegazioni.

Dopo il successo riscosso lo scorso anno, giovedì 23 aprile alle ore 16, a Monterosi, è organizzato un incontro pubblico di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani. L'iniziativa è resa possibile grazie la sinergia tra il Centro polivalente Monterosi Aps, l'amministrazione comunale e i.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Prosegue la sensibilizzazione della Polizia di Stato contro le truffe agli anziani: incontro a CollescipoliProsegue la campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani fortemente voluta dal Questore Abenante, con l’obiettivo di mettere in...