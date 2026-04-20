Tra i tagli più richiesti della primavera 2026 si distingue il cosiddetto “curtain call bob”, un taglio che combina elementi di un bob e di un taglio corto scalato, caratterizzato dall’effetto “a tendina” che incornicia il viso. Questa acconciatura si adatta facilmente a vari tipi di capelli, anche quelli sottili, purché venga realizzata su misura. È una scelta molto apprezzata per la sua versatilità e stile naturale.

F ra i tagli più richiesti della primavera 2026, c’è il “curtain call bob”, – o caschetto a effetto tendina – che si adatta con naturalezza a diversi tipi di capelli, compresi quelli sottili. Merito della sua costruzione fluida, che incornicia il viso senza irrigidirlo e segue il movimento naturale della chioma. Ma proprio perché è un taglio apparentemente semplice, la chiave sta tutta nella personalizzazione: lunghezze, scalature e volumi vanno calibrati in base alla forma del viso e alla texture, per ottenere un risultato davvero armonioso e contemporaneo. Il caschetto vaporoso di Elodie: i segreti dietro al volume e al glamour senza sforzo X “Curtain call bob”: il caschetto per la primavera 2026.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A metà tra un bob e un taglio corto scalato, prende il nome dall'effetto "a tendina" che incornicia il viso. Si adatta a tutte, a patto di farlo su misura

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Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Il bob alla clavicola è il taglio della primavera 2026; Curtain call bob, il caschetto effetto tendina per la primavera; Obiettivo 52%; Star Trek, la conoscenza non ha confini.

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