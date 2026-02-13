A San Paolo si potranno seppellire i cani nelle tombe di famiglia grazie alla legge che prende il nome da Bob il becchino

A San Paolo, in Brasile, è stata approvata una legge che permette di seppellire i cani nelle tombe di famiglia, grazie all’iniziativa dedicata a Bob “il becchino”, un cane che dopo la morte della sua padrona non si è più allontanato dalla sua tomba.

Dedicata a un cane che dopo la morte della persona di riferimento non si è più allontanato dalla sua tomba, nello Stato di San Paolo in Brasile è stata approvata una legge che consente la sepoltura degli animali domestici nelle tombe di famiglia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Bob, il cane che ha vissuto gli ultimi dieci anni in un cimitero a Taboão da Serra, vicino a San Paolo, ha ispirato una nuova legge sulla sepoltura degli animali.

Il meticcio aveva vegliato la tomba della sua padrona per dieci anni: il provvedimento appena entrato in vigore nello stato brasiliano di San Paolo porta il suo nome - facebook.com facebook