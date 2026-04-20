In un contesto di tensioni internazionali, il pericolo di una perdita di controllo sui mari si concentra vicino allo stretto di Hormuz, un’area strategica per il traffico marittimo globale. Un generale ha commentato come le recenti azioni di guerra abbiano indebolito le forze di opposizione agli ayatollah, mentre si discute se le politiche di alcuni leader abbiano mirato a un cambio di regime o a una frammentazione dell’Iran.

Il generale Paolo Capitini: «La guerra ha indebolito l’opposizione agli ayatollah Netanyahu non voleva il cambio di regime, ma smembrare l’Iran». «Trump voleva assicurarsi che l’Iran non possedesse la bomba atomica, ma in realtà la Repubblica islamica la possiede già: si chiama Hormuz». Paolo Capitini è un generale dell’esercito italiano che ha partecipato a missioni in varie guerre, dalla Somalia alla Bosnia fino al Kosovo. Generale, in queste ore si parla di missione dei «Volenterosi» per stabilizzare il cessate fuoco tra Usa e Iran, prolungato di ulteriori 10 giorni da venerdì scorso. Di che intervento si tratterebbe? «È una mossa politica dei Paesi colpiti dallo scacco nello stretto di Hormuz da parte dell’Iran.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «A Hormuz l’America rischia di perdere il dominio sui mari»

Iran Just Broke the Petrodollar — And China Won Without Firing a Single Shot

Notizie correlate

Cieli e mari in tilt: cancellati migliaia di voli. E l’Iran chiude HormuzRoma, 5 marzo 2026 – Centinaia di navi e milioni di barili di petrolio fermi a ridosso dello stretto di Hormuz.

Stretto di Hormuz: raid dei Marines e piano USA per sbloccare i mariL’ammiraglio Jamie Foggo e il vice ammiraglio John Miller hanno analizzato le manovre necessarie per ripristinare il transito nello Stretto di...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Blocco Stretto di Hormuz, cosa può succedere ora al prezzo del petrolio?; Cos'è il blocco navale annunciato da Trump su Hormuz (e perché rischia di essere un autogol); Scatta il blocco di Hormuz. Trump: 'Le navi che lo violano saranno eliminate' - LIVE; Il blocco navale come estrema ratio: Stretto di Hormuz, interdizione energetica e il dilemma di Washington nel confronto con Teheran.

Hormuz, Trump, Netanyahu e il fattore Cina: il mondo tra incompatibilità e interesseSono più forti le incompatibilità o l’interesse? Vinceranno le prime o il secondo? Intorno allo Stretto di Hormuz, tra aperture e chiusure a intermittenza, e alla ... ilmattino.it

L'inversione a U delle navi a HormuzArriva l'annuncio dell'Iran: «Hormuz è completamente aperto». Passa una prima nave da crociera, senza passeggeri a bordo. Qualcosa sembra davvero muoversi, le ... ilmessaggero.it

Così Trump si è chiuso nella «trappola di Hormuz» - facebook.com facebook

Su @LaStampa parlo di #Iran, #USA e #Hormuz x.com