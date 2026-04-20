A Chieri la mostra In Essence | decostruire il nudo

La mostra “In Essence: decostruire il nudo” si configura come una profonda esplorazione retrospettiva dell’autoritratto, in cui la tradizionale dicotomia tra artista e modello, osservatore e osservato, si dissolve senza soluzione di continuità. Il lavoro di Jacinta Tomyn non è semplicemente una.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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