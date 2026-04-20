A caccia di Archistar tra Salone e Fuorisalone

Durante il Salone e il Fuorisalone, sono stati presenti vari nomi noti del mondo del design. Tra questi, uno ha presentato un «micro hotel», mentre un’altra ha partecipato a diverse location della manifestazione. Inoltre, un designer ha portato avanti un progetto di design accessibile a un pubblico più ampio. La scena si è sviluppata attraverso esposizioni e installazioni in diverse aree, attirando l’attenzione di visitatori e addetti ai lavori.

Questo neologismo, nato per descrivere architetti la cui fama e impatto mediatico sono paragonabili a quelli delle star dello spettacolo, definisce professionisti che non progettano solo edifici, ma creano veri e propri "marchi" riconoscibili e spettacolari. Tom Dixon: The Mua Mua Hotel Realizzata in un complesso storico del 1929 originariamente progettato da figure del calibro di Gio Ponti e Piero Portaluppi, l'installazione di Tom Dixon è un «micro-hotel» di dodici stanze. Si ispira all'idea di ospitalità come gioco e sperimentazione. Rappresenta la fusione tra design e vita quotidiana, dove ogni oggetto esposto è parte integrante dell'esperienza d'uso dell'ospite.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - A caccia di Archistar tra Salone e Fuorisalone Notizie correlate Leggi anche: Milano Design Week: novità e tendenze tra Salone e Fuorisalone Torino capitale del Vermouth: torna il Salone e debutta il "Fuorisalone" con una settimana di eventi diffusiC’è un filo d’oro che lega la storia d’Italia a quella del bere di qualità, e quel filo passa per Torino.