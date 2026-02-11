Torino capitale del Vermouth | torna il Salone e debutta il Fuorisalone con una settimana di eventi diffusi

Torino si prepara a riaccogliere il suo pubblico con il ritorno del Salone del Vermouth e il debutto del

C’è un filo d’oro che lega la storia d’Italia a quella del bere di qualità, e quel filo passa per Torino. Nel 1786, proprio qui, nasceva il Vermouth, un’eccellenza che oggi torna protagonista con la terza edizione del grande evento che lo celebra. L’appuntamento con il Salone del Vermouth è.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Torino, al Salone del Vino oltre 500 cantine e 50 eventi tra cene, degustazioni e appuntamenti diffusi

A Torino, il Salone del Vino apre le porte con oltre 500 cantine e 50 eventi tra cene, degustazioni e incontri diffusi.

